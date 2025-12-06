Famiglia nel bosco, i bambini «devono restare in comunità»: il parere dei tutori. E intanto spuntano due soluzioni abitative

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

La famiglia nel bosco ha, al momento, due soluzioni abitative dove trascorrere insieme tutto il periodo necessario per ristrutturare il rudere di condrata Mondola. La prima abitazione è un b&b offerto dall'imprenditore Armando Carusi in comodato d'uso per tre mesi. L'altro è un alloggio green appena ristrutturato dal Comune di Palmoli, vicino al campo sportivo, che il sindaco Masculli mette a disposizione in modo gratuito di Nathan e Catherine e dei tre bambini, quando i giudici decideranno di ricongiungerli ai genitori, per il tempo di durata dei lavori che saranno lunghi e dovranno attendere i tempi delle autorizzazioni.

IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Troppo breve il periodo di «osservazione» trascorso dall'ingresso dei bambini nella struttura protetta per stabilire se le criticità siano superate.

INSEGNANTI INDIVIDUALI

La difesa della coppia anglo-australiana, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, sta lavorando alle questioni che hanno portato alla separazione, prima fra tutte il presunto isolamento dei bambini dal mondo esterno. Nel frattempo, il Comune di Palmoli è pronto a mettere a disposizione insegnanti per lezioni individuali ai bimbi, per un supporto didattico accanto all'apprendimento parentale. Intanto, martedì prossimo il console australiano in Italia visiterà la struttura protetta di Vasto.