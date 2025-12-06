Famiglia nel bosco, i bambini «devono restare in comunità»: il parere dei tutori. E intanto spuntano due soluzioni abitative

Il parere negativo alla richiesta di revoca del provvedimento di allontanamento dai genitori. Per la casa ipotesi di un b&b o di una casa green

di Sonia Paglia
sabato 6 dicembre 2025

La famiglia nel bosco ha, al momento, due soluzioni abitative dove trascorrere insieme tutto il periodo necessario per ristrutturare il rudere di condrata Mondola. La prima abitazione è un b&b offerto dall'imprenditore Armando Carusi in comodato d'uso per tre mesi. L'altro è un alloggio green appena ristrutturato dal Comune di Palmoli, vicino al campo sportivo, che il sindaco Masculli mette a disposizione in modo gratuito di Nathan e Catherine e dei tre bambini, quando i giudici decideranno di ricongiungerli ai genitori, per il tempo di durata dei lavori che saranno lunghi e dovranno attendere i tempi delle autorizzazioni.

IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Troppo breve il periodo di «osservazione» trascorso dall'ingresso dei bambini nella struttura protetta per stabilire se le criticità siano superate.

E' questo il senso del parere negativo alla richiesta di revoca del provvedimento di allontanamento dai genitori, risalente allo scorso 20 novembre, dato dalla tutrice Maria Luisa Palladino e dalla curatrice speciale Marika Bolognese nel corso dell'udienza di due giorni fa al tribunale per i minorenni dell'Aquila. Lo riferisce, nell'edizione odierna, il quotidiano Il Centro, precisando che si tratta di «un parere non vincolante per il collegio presieduto da Cecilia Angrisano con il giudice relatore Roberto Ferrari, ma ha comunque un suo peso specifico». Il tribunale non ha ancora sciolto la riserva sulle sorti di Nathan e Catherine dai quali sono stati allontanati i tre figli, trasferiti dalla dimora immersa nel verde di Palmoli a una casa-famiglia a Vasto.

INSEGNANTI INDIVIDUALI

La difesa della coppia anglo-australiana, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, sta lavorando alle questioni che hanno portato alla separazione, prima fra tutte il presunto isolamento dei bambini dal mondo esterno. Nel frattempo, il Comune di Palmoli è pronto a mettere a disposizione insegnanti per lezioni individuali ai bimbi, per un supporto didattico accanto all'apprendimento parentale. Intanto, martedì prossimo il console australiano in Italia visiterà la struttura protetta di Vasto.

