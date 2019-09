Falciato e ucciso mentre attraversa sulle strisce pedonali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora una giornata tragica sulle strade del Pescarese. L'ultima vittima in ordine di tempo è Donato Di Clemente, 82enne di Montesilvano (Pescara) travolto da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'episodio si è verificato, poco dopo le 16, in via Vestina nelle vicinanze di via Barbato, dove il pensionato viveva. E di fatti era appena uscito dalla sua abitazione quando è stato travolto dalla macchina, una Mercedes Classe A , guidata da S.I.C., 33enne di Montesilvano, che viaggiava in direzione Cappelle sul Tavo. La donna si è subito fermata e insieme ad altre persone ha cercato di prestargli i primi soccorsi, ma l'anziano non era più cosciente. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie ai primi soccorritori, giunti sul posto con due ambulanze, una della Misericordia e l'altra medicalizzata del 118. Trasportato d'urgenza in ospedale, dopo qualche minuto, nonostante tutti tentativi di rianimarlo, è morto.