Falciato da un'auto mentre attraversa la strada: un morto nella notte

E' morto per le lesioni riportate dopo essere stato investito: la vittima aveva 77 anni, D.A. le sue iniziali, ed era di Torrevecchia Teatina. L'incidente si è verificato intorno alle 18.30 lungo lungo la Fondo Valle Alento, la strada della Provincia di Chieti che collega Chieti e Francavilla al Mare, non nuova ad incidenti con conseguenze tragiche.L'anziano, secondo i primi accertamenti, stava attraversando, a piedi, probabilmente diretto a casa, quando la Audi A4 Avant condotta da un uomo di Guardiagrele, B.M. le sue iniziali, lo ha investito. L'automobilista si è fermato immediatamente ed ha chiamato i soccorsi: sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha preso in carico il pedone e lo ha portato al pronto soccorso del policlinico di Chieti. Ma le condizione del 77enne con il passare delle ore si sono aggravate e poco dopo le 21 il suo cuore ha smesso di battere. Sul luogo dell'incidente per gli accertamenti e per i rilievi si rito ha operato una pattuglia della Polizia Stradale di Chieti. L'impatto si è verificato dall'altezza del chilometro tre più 800, nel territorio di Torrevecchia, davanti all'ex distributore di carburanti della Esso, lungo un tratto rettilineo.Le cause sono tutte da ricostruire: il conducente della Audi potrebbe aver visto quando era troppo tardi il pedone attraversare la strada, un'arteria a traffico piuttosto intenso che pur essendo in parte illuminata all'altezza dell'abitato dei Comuni, presenta comunque diversi tratti completamente al buio. Saranno i rilievi a stabilire, dunque, se vi è stata una frenata. La Polizia Stradale ha operato per alcune ore sul posto e probabilmente solo nella giornata di oggi saranno più chiare la dinamica e le cause e verrà rimessa alla Procura una relazione sui fatti per accertare eventuali responsabilità. Sulla Fondovalle Alento il limite di velocità, fino a poco più di un anno fa, era fissato a 50 chilometri orari, poi innalzato a 70 in seguito alle proteste degli automobilisti.