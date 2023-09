Esplosione in una fabbrica di polvere da sparo vicino Chieti: almeno tre morti. Nel 2020 ci furono altre tre vittime

Una esplosione si sarebbe verificata pochi minuti fa alla Sabino Esplodenti di Casalbordino (Chieti), per cause ancora in corso di accertamenti. Secondo le prime informazioni fornite dal 118 ci sarebbero delle vittime, almeno tre.

Esplosione killer, azienda sospesa dal prefetto

Nel 2020 in un altro incidente persero la vita 3 operai. La fabbrica smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche e si trova a Casalbordino, in provincia di Chieti. L'ultimo incidente mortale in Abruzzo che ha riguardato fabbriche o depositi di materiale pirico risale allo scorso febbraio quando un uomo morì nell'esplosione di un deposito alle porte di Teramo. L'azienda del vastese non è nuova a queste tragedia: nella stessa fabbrica nel 1992 era morto il 48enne Bruno Molisani, ucciso dall'innesco di una spoletta; e nel 2009 due persone rimasero ferite gravemente in un'esplosione.