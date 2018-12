Ezio Greggio e la bellissima fidanzata abruzzese a Vicoli: la sorpresa del paesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli abitanti di Vicoli, la piccola località di 400 anime dell’entroterra pescarese, non hanno creduto ai loro occhi quando in un ristorante delle vicinanze si sono ritrovati a tu per tu con Ezio Greggio. Il popolare e storico conduttore sessantaquattrenne di Striscia la notizia, su Canale 5, ha infatti visitato il paese per conoscere la famiglia di quella che, da qualche mese, è la sua nuova compagna: la ventiseienne originaria di Vicoli, vice Miss Italia 2012, Romina Pierdomenico. La coppia ha così incontrato papà Gabriele, ex vice sindaco della località vestina, mamma Bianca e tutti i fratelli con rispettivi partner.«È stato un incontro emozionante – racconta Gabriele Pierdomenico -, ma Ezio Greggio è una persona alla mano e ci ha messo subito a nostro agio, scattando molte foto anche con le altre persone presenti nel locale». Per dimostrare, senza ombra di dubbio, la loro effettiva presenza a Vicoli la coppia, dopo cena, si è scattata un selfie davanti al cartello stradale posto all’inizio del centro abitato. Hanno poi pernottato nella vicina Civitella Casanova e ieri, infine, sono ripartiti alla volta di Roma e delle Maldive: «Ma non mancherà occasione di riavere Greggio con noi – assicura Pierdomenico – in altre importanti occasioni. Ne saremo orgogliosi». Del resto lo stesso Greggio è stato conquistato dalla comunità vicolese e dal suo dialetto tanto che, istruito dalla bella Romina, ha arricchito la conduzione del famoso tg satirico di Mediaset con diverse espressioni dialettali, come “Fa lu brav” o “Aiutam a dì”.