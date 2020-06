© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte di follie, tra sabato e domenica, nella movida di: assembramenti, fiumi d’alcol, risse e un arresto per rapina nei confronti di un minore. Unè stato rinchiuso al carcere di Vasto per aver rapinato del cellulare un minore dopo avergli puntato ilalla gola. E’ lo stesso che é accusato di aver ferito un poliziotto che lo aveva “beccato” mentre rubava all’interno di un’auto. L’uomo, difeso dagli avvocati Luca e, ha chiesto una sigaretta ad un giovane e al rifiuto ha estratto l’arma e sotto la minaccia l’ha rapinato del telefono e del portafogli, anche un altro minore sarebbe rimasto ferito. Il fatto è successo durante la, in pieno centro, alla presenza di altri giovani che non hanno opposto resistenza ma hanno chiesto l’intervento della pattuglia della polizia che ha rintracciato l’uomo e lo ha arrestato.