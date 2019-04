Ex minatore fa 60 chilometri ogni giorno per guardare il mare. «Così rileggo il libro della mia vita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come fosse un rito, da mesi, Pasquale Di Marco, un arzillo pensionato di 92 anni, da una frazione sopra le colline di Teramo scende con la sua auto a Giulianova percorrendo sessanta chilometri tra andata e ritorno, si siede sulla riva e guarda il mare. Nonostante l’età, è completamente autonomo, guida l’auto senza problemi, si porta dietro una piccola sedia impagliata e si siede fissando verso l’orizzonte, immobile e meditabondo. Perché tutto questo? «Perchè in riva al mare c’è l’aria buona – dice – ma anche perchè mentre guardo penso all’immensità, penso a Dio che mi concede le forze per arrivare quaggiù tenendomi in buona salute».Quanto tempo rimane a guardare? «Beh, circa tre ore a volte quattro». E che cosa pensa mentre le onde sembrano lambirgli i piedi? «Penso alla vita che ho vissuto finora, ripercorro un po’ tutte le tappe e ripenso quando sono stato minatore in Belgio e sono sceso ad una profondità di 920 metri e a volte vedevo gente morire accanto a me, anzi ho contribuito a salvare qualcuno che era rimasto sepolto sotto le macerie. Questo subito dopo la guerra, ma poi ho deciso di tornare in Italia ed ho fatto mille cose e tutto con molto piacere, lavorare non mi ha mai pesato, sono stato cameriere nell’esercito e poi, da ultimo ho partecipato ad un corso per infermiere ed ho lavorato in ospedale».Sposato ma vedovo e con due figli, Pasquale Di Marco, come detto, è autosufficiente. «Abito da solo - rivela - anche se i miei figli non sono molto lontani e mi vengono a trovare. Coltivo da me il mio orto,insomma faccio il contadino e mangio i prodotti che la terra mi regala ed ho anche un piccolo allevamento di cavalli».L’averlo distolto per un attimo dalla sua “occupazione” non lo disturba, anzi parla molto volentieri ed allora è quasi scontato chiedergli quali sono i segreti grazie ai quali si sente così bene? «Posso dire che non ho mai fumato, mi è bastato quello che respiravo in miniera e poi non bevo. Però mangio, nel senso che mangio tutto e non solo i prodotti della mia campagna. Quando vengo a Giulianova a volte un buon piatto di pesce non me lo faccio mancare anche perché col tempo mi sono fatto degli amici con i quali trascorro qualche ora. Loro no, vivendo a Giulianova, non condividono il mio desiderio di sedermi sul mare e ripassare come se leggessi un grande libro, tutte le pagine della mia vita, Credo se il tempo sarà buono continuerà a farlo fino alla prossima estate ma poi torno e non solo con la sedia ma anche con l’ombrellone.