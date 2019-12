Ex draga, la donna trovata morta nel rudere dei disperati: disgrazia o omicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' giallo sulla morte della polacca di 56 anni, senza fissa dimora, trovato nel tardo pomeriggio di ieri senza vita nell'ex draga di Pescara, in via Valle Roveto, vicino al fiume, da anni rifugio di disperati e balordi. Sulla testa e sul volto, segni evidenti di un trauma, che molto probabilmente ha causato il decesso. Decesso su cui ora gli inquirenti vogliono vederci chiaro.A fare la tragica scoperta, uno dei tanti occupanti del rudere abbandonato. Si è subito diretto sulla strada e ha fermato un passante, il quale ha allertato il 118 e la polizia. Tutto questo pochi minuti prima delle 19.30. Quando i sanitari sono arrivati sul posto per la 56enne non c'era più nulla da fare. Una morte considerata subito sospetta proprio per il trauma cranico-facciale ben visibile. Per questo, sul posto è arrivato il dirigente della squadra mobile, Dante Cosentino mentre l'uomo che per primo ha lanciato l'allarme è stato accompagnato in questura per essere sentito e capire pertanto se conosceva la persona deceduta, avesse visto o fosse al corrente di qualcosa.Per ricostruire l'accaduto e poter svolgere le indagini, essendo l'area dell'ex draga completamente al buio, è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco per illuminarla. Attorno alle 21 poi, l'arrivo del legale Cristian D'Ovidio, seguito dal pm di turno Anna Benigni. Da una primissima ricognizione cadaverica e dai primi rilievi svolti svolti nell'area, si ipotizza che la 56enne sia precipitata dalle scale, presenti all'interno della struttura abbandonata. La caduta gli avrebbe pertanto causato il grave trauma alla testa e al volto. Ma ora c'è da capire come mai la donna sia precipitata. Se ha accusato un malore improvviso, se era ubriaca o sotto l'effetto di qualche sostanza o se piuttosto sia stata spinta da qualcuno di proposito, magari dopo un litigio o a seguito di un'aggressione. Tutti interrogativi ai quali sta cercando di dare una risposta la squadra mobile.