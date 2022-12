Eventi natalizi di solidarietà nella "Casa di Celestino V" all'Aquila

L'AQUILA Si è tenuta ieri mattina nella chiesa del Monastero San Basilio la conferenza stampa di presentazione del programma di eventi natalizi organizzati dalle monache Benedettine Celestine di San Basilio in collaborazione con MissiOn Amici di San Basilio, Il Foglio delle Celestine, Associazione Dona un pasto per la dignità e One Group, ai quali si uniscono anche il M° Guido Ruggeri, il M° Ettore M. Del Romano con la Corale Novantanove, il M° Luciano Bologna con la Schola Cantorum di San Silvestro, l'artista di presepi Guido Boschetti e la docente Lucilla Di Luca.

Gli eventi sono finalizzati alla raccolta fondi per le missioni di Bangui (Africa) e Manila (Filippine) delle monache.

Introduzione di don Carmelo Pagano Le Rose, che ha affermato: «una luce viva di Celestino all’interno della nostra città che risplende in occasione del Natale. Cercando di mantenere lo stile monastico di Celestino, vogliamo rendere questa Chiesa un luogo di riflessione cui attingere spunti di spiritualità. Siamo pronti a vivere tutte le dimensioni del Natale, nelle sue armonie, nei contenuti del suo messaggio, nella solidarietà e carità» . Poi la commovente testimonianza di suor Assunta, tornata pochi giorni fa dall'Africa che con semplici parole è entrata direttamente nel cuore dei presenti.

I maestri Ruggeri, Bologna e Boschetti si sono dichiarati onorati di aver preso parte a questa prima edizione. Presente anche Pierlorenzo Giuliani, presidente della Corale Novantanove.

Questo è il primo anno, dopo l'apertura al Culto della Chiesa avvenuta l'11 luglio scorso, che la Comunità di San Basilio vuole rendere omaggio alla cittadinanza e a tutti coloro che prenderanno parte alle iniziative, grazie alla collaborazione dei protagonisti che si sono messi a disposizione, gratuitamente e con incoraggiante spirito solidaristico, assai raro e prezioso.

Inizio oggi alle 17.30 con il concerto: L'Uomo del si, note di solidarietà nella Casa di Celestino eseguito dalla Corale Novantanove diretta dal M° Ettore M. Del Romano con letture sceniche. Direttore artistico M° Guido Ruggeri che per l'occasione donerà la pergamena alle Monache con la partitura di musica e testo dell'Inno a Celestino V da lui composto ed eseguito all'apertura della Porta Santa della chiesa di Santa Maria di Collemaggio presieduta da Papa Francesco il 28 agosto scorso.

Il 30 dicembre alle 17.30 si terrà l'evento: L'Infanzia di Gesù nei Vangeli, il lieto annuncio del Natale nel Monastero delle Benedettine Celestine di San Basilio con lettura continuata dei Vangeli dell'infanzia curata dagli studenti degli istituti superiori della città dell'Aquila accompagnati dalla docente Lucilla Di Luca seguita da una riflessione di don Carmelo.

Il 4 gennaio 2023, Concerto di solidarietà della Schola Cantorum San Silvestro diretta dal M° Luciano Bologna. I presepi artistici allestiti da Piero Boschetti, di alto valore simbolico, resteranno esposti fino all'8 gennaio 2023.

Sabrina Giangrande