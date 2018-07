Primula rossa evade tre volte in quattro giorni dai domiciliari

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Penne,in provincia di Pescara, hanno proceduto all'arresto di R.D.N. di anni 48, pluripregiudicato del posto. L'interessato, anziché trovarsi a casa perché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari impostagli dal Tribunale di Milano, in quanto indagato del reato di tentato furto di auto, è stato sorpreso mentre passeggiava lungo le vie del centro Vestino. L'evaso in quattro giorni è stato arrestato dai militari della Compagnia di Penne per ben tre volte per la stessa

violazione. L'uomo, al termine dell'ennesima convalida dell'arresto, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria è stato condotto presso la casa circondariale di Pescara.

Marted├Č 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:08



