Evade dagli arresti in casa e ruba un kit di tamponi in farmacia

Un evasore seriale, nel senso che agli arresti domiciliari proprio non ci vuole stare. La sua costanza nel non farsi trovare nel domicilio stabilito dal magistrato è pari almeno a quella dei carabinieri del Nor che nel corso dei controlli si sono trovati in continuazione a riportarlo a casa. E a segnalare le violazioni alla procura. Così, fatta la somma delle violazioni, nei confronti dell'uomo, un quarantatreenne originario di Napoli, ma residente a Pescara, è stato disposto l'aggravamento della misura cautelare. I carabinieri quindi lo hanno rintracciato, arrestato, e condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Insieme all'arresto per l'uomo è arrivata anche una denuncia: secondo le indagini effettuate dai carabinieri, sarebbe lui, insieme con un complice, il responsabile di un furto all'interno di una farmacia pescarese. Adattando le capacità alle necessità dei tempi, i due avrebbero rubato una trentina di tamponi antigenici, di quelli utilizzati per la diagnosi del covid, per poi filarsela rapidamente a bordo di un motorino, risultato anch'esso rubato. Ora i due sono accusati di furto aggravato e ricettazione.

Nell'ambito dei controlli è stata denunciata anche una donna, senza fissa dimora: entrata in un supermercato ha iniziato a girare tra gli scaffali, prelevando qua e là beni di cui aveva bisogno. E' stata notata e quindi bloccata mentre cercava di allontanarsi. Quando sono arrivati i Carabinieri, la hanno identificata e hanno recuperato la merce che aveva sottratto. La refurtiva è stata subito restituita ai titolari dell'esercizio commerciale.