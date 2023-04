Evade quattro volte per assistere il figlio gravemente malato: assolto

Una vera e propria storia di pietà pasquale si è verificata in Marsica in questi giorni: lui è comparso davanti al Giudice ed è stato processato per essere evaso per ben quattro volte dai domiciliari, ma alla fine è stato assolto dal Tribunale di Avezzano perché il fatto non sussiste. Parlavamo di storia pasquale per un cinquantenne di Luco dei Marsi, S.G., del quale manteniamo segreto il nome per non rivelare l'identità dei minori coinvolti ma, assistito dagli avvocati Roberto Verdecchia ed Alessandro Marcangeli, era accusato di ripetute evasioni avvenute nel 2017 quando sottoposto agli arresti domiciliari dal marzo 2017, dopo una lunga carcerazione, veniva deferito alla Procura di Avezzano, perché per ben quattro volte, non era stato trovato nell'abitazione.



I difensori hanno chiesto l'assoluzione perché il loro assistito in tutte e quattro le circostanze non solo aveva una regolare attestazione e quindi relativo permesso per potersi recare ed assistere uno dei figli minori all'epoca dei fatti gravemente malato, ma insomma era anche stato trascinato dall'amore di quel figlio che aveva assolutamente bisogno del padre non solo dal punto di vista fisico ma prancipalmente sotto quello dell'assistenza morale e del cuore che in questi casi è indispensabile.

Il giudice del Tribunale di Avezzano ha emesso una sentenza assolutoria. Chissà se questo vuol dire che un padre può in qualsiasi momento abbandonare il carcere quando ha un figlio malato. Non c'è una legge confezionata in tal senso ma, insomma, con ogni probabilità il giudice ha fatto tesoro anche dell'evenienza morale e lo ha assolto.