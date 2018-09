Evade dai domiciliari per andare a rubare in spiaggia: arrestato

di Alessandra Di Filippo

Evade dai domiciliari a Pescara e va sulla riviera a compiere furti. Arrestato in flagranza dagli agenti delle volanti, V.N.M., 28enne tossicodipendente, di origini toscane. Il giovane al momento è accusato soltanto di evasione, reato per il quale oggi sarà giudicato per direttissima. Ma ci sono forti indizi che sia stato proprio lui, sabato pomeriggio, a rubare le borse a due ragazze sul lungomare Matteotti. Dopo i furti, le giovani hanno chiamato la polizia, spiegando di non aver visto in volto il ladro perchè aveva un cappuccio in testa, ma comunque di poter fornire una sua descrizione. Dalle prime indicazioni, i poliziotti hanno subito intuito di chi potesse trattarsi e dal momento che il soggetto in questione era ai domiciliari nella stessa zona, hanno deciso di andare a fargli visita. Come immaginavano, non era in casa. Dopo pochi minuti, si è comunque presentato. Non aveva addosso refurtiva, ma ciò non gli ha evitato l'arresto.

