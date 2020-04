Danneggia le barche del porto: «Dammi 4.500 euro»

I carabinieri di Pineto, nella tarda serata di ieri hanno arrestato nella flagranza del reato di estorsione C.G., rumeno di 30 anni ma domiciliato a Silvi. L'uomo, infatti, aveva preteso da un giovane del posto 4.500 euro per un debito accumulato piano piano per l'acquisto di cocaina. E per fare capire che non scherzava, il pusher aveva danneggiato nei giorni scorsi anche alcune imbarcazioni, tra cui quella del debitore, gesto che ha convinto il giovane a rivolgersi ai carabinieri, che hanno organizzato la trappola.

Il giovane ha chiamato il pusher e ha fissato un appuntamento per la consegna della somma di denaro, che di fatto è avvenuta, ma subito dopo i carabinieri appostati in zona, che avevano filmato tutto, sono sbucati all'improvviso e hanno arrestato lo spacciatore. E' stato portato in carcere. Si sospetta che il rumeno possa far parte di una banda che compie affari illeciti soprattutto nel pescarese.

