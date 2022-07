"Estate culturale con Chausson Week" fa tappa nel borgo di Santo Stefano di Sessanio

L'AQUILA “Noi viaggiammo per strade e mari al fine di vedere ciò che non degniamo di uno sguardo quando si trova sotto i nostri occhi...”, così scriveva dei viaggi e dei viaggiatori, Plinio il Giovane nel secondo secolo dopo Cristo.

Il viaggio in Italia con Chausson attraverso il patrimonio italiano dei parchi, tra città, castelli e eccellenze, è iniziato! «Camperisti e campeggiatori benvenuti alla quarta edizione di “Viaggio in Italia con Chausson week”- scrive Luca Mercatucci Direttore commerciale di Chausson Italia- allacciate le cinture,tra poco partiremo a bordo di un camper Chausson per fare tappa in alcune tra le località più belle».

«Lo Stato italiano è al primo posto nel mondo come Patrimonio Culturale dell’Umanità. Da solo preserva il più alto numero di siti protetti nella lista dei beni materiali e immateriali che per importanza storica, culturale, etnografica, architettonica ed estetica, costituiscono la base della ricchezza del luogo e di un popolo nel mondo. Siamo il più grande “museo sotto le stelle” composto da parchi naturali, città storiche, Castelli, aree archeologiche e marine, montagne ed eccellenze in cui si respira l’armonia e la convivenza tra l’uomo e la natura».

Nella splendida cornice del Borgo di Santo Stefano di Sessanio in provincia dell’Aquila, che ha patrocinato l’evento, si è conclusa l’altro ieri, la quarta edizione del “Corso di formazione Chausson Italia” che ha visto la partecipazione dei Concessionari del marchio francese in Italia e del Direttore Commerciale Luca Mercatucci.

«Una tre giorni di lavoro intenso - racconta Giovanni titolare della Blupoint dell’Aquila, Concessionaria Chausson per l’Abruzzo - ma anche di piacevoli momenti di evasione e convivialità, come solo il gruppo Chausson riesce a esprimere. L’Abruzzo protagonista con uno dei suoi Borghi più belli e accoglienti».

L’evento si è arricchito anche di un “Cadeau Letterario” teso a rafforzare il motto “Chausson la Cultura in viaggio”, che come è noto ha preso parte anche all’ultimo Salone Internazionale del Libro di Torino, incontrando per l'occasione scrittori e giornalisti aquilani.