Un'esplosione in un casolare di(L'Aquila), provocata presumibilmente da una bombola di gas, ha causato il ferimento di due giovani , uno del posto e l’altro di Roma. L’incidente si è verificato l’altra sera nella zona denominatapoco distante dal centro abitato. Da una prima ricostruzione sembra che i due siano andati nel casolare di campagna, privo di luce, e abbiano acceso unper farsi strada ma a causa di una perdita di gas c’è stata una violenta deflagrazione che ha ustionato ambedue.Il gas sicuramente usciva da unahe si trovava nella cucina del casolare già da tempo e qualcuno forse inavvertitamente l’aveva lasciata aperta dopo una cena tra amici. Le due persone rimaste ustionate sono state soccorse e trasportate presso l’Ospedale diove si trovano tuttora ricoverate nel reparto di chirurgia generale. Le ustioni, per fortuna non gravi, hanno interessato il volto, le mani e l’addome e per questo i due ne avranno per una ventina di giorni. Uncomunque che diversi residenti e passanti hanno avvertito e alcuni si sono precipitati sul posto per prestare i primi soccorsi ai feriti.