Esplode una bomba davanti al centro estetico: notte di paura a Montesilvano

Un'esplosione di inaudita violenza squarcia la quiete notturna di via Vestina (quartiere Colonnetta), a Montesilvano, creando panico in centinaia di residenti, spaventati dall'enorme boato. Ieri notte, intorno alle 3,35 qualcuno deposita davanti alle vetrine del centro Estetica & Benessere, al civico 118, una potente bomba carta, che esplode, mandando in frantumi i vetri della palazzina con schegge finite addirittura al primo piano dell'immobile di fronte. Il boato viene udito fino a 600 metri di distanza e sono in tanti ad alzarsi dal letto in preda alla paura.Lo spostamento d'aria, oltre a distruggere i mobili a piano terra del centro benessere, manda in frantumi il grosso cristallo antirapina, fissato al telaio della vetrina. L'onda d'urto è così forte che distrugge le stanze posteriori, dedicate al massaggio estetico, inaugurato appena la scorsa settimana. Un commerciante, con l'attività nelle vicinanze, viene svegliato dall' allarme del suo negozio, collegato ai carabinieri. Si precipita nel suo locale, che però risulta regolarmente chiuso e non riesce spiegarsi cosa sia successo. Non ha visto in un primo momento i resti della bomba. Nel giro di qualche minuto sopraggiungono a sirene spiegate diverse vetture dei carabinieri, ma la zona appare tranquilla.Più tardi sono iniziate le minuziose indagini di carabinieri e polizia scientifica, coordinati dal capitano Luca La Verghetta (ma è intervenuto anche il comandante del nucleo investigativo di Pescara Di Pietro). Inizialmente non hanno trovato testimoni e gli uomini della Scientifica, aiutati dai vigili del fuoco, hanno raccolto i frammenti di cristalli esplosi. Le due vetrine apparivano deformate e all'interno hanno rinvenuto una scrivania, alcune sedie, tutte semidistrutte dall'esplosione. Tranquilli la titolare del centro benessere A.S.D., cittadina rumena di 34 anni ed il suo convivente V.G. pescarese di 39, che hanno dichiarato di non aver ricevuto mai minacce.