Spari e mezzi blindati, Collebrincioni in rivolta contro le esercitazioni

di Marcello Ianni

Sul poligono militare a Collebrincioni, monta la protesta dei residenti portati all’esasperazione: anche la domenica con i tiri a monte Stabiata. Una presenza massiccia di uniformi che seppur senza utilizzo di armi, almeno ieri, non è passata inosservata, visto che per ironia della sorte nella zona è stata organizzata la manifestazione “Cammino naturale dei Parchi”, che ha portato i manifestanti attraverso un cammino naturalistico fino alla basilica di Santa Maria di Collemaggio. Una iniziativa che rientrava nell’ambito di un progetto che unisce L’Aquila a Roma attraverso un itinerario di trekking lungo 430 chilometri, attraverso 4 parchi regionali, due riserve naturali regionali ed un parco nazionale. Cingoli dei mezzi blindati dell’Esercito e spari che hanno esasperato i residenti che si è raccolto in un comitato contro il poligono di tiro che dal 1957 occupa una parte di monte Stabiata, in zona Parco tra la frazione aquilana e i cosiddetti "coppi di Aragno", la montagna a sud di San Pietro della Jenca. Con il passare del tempo nessuno tra i residenti si era accorto che il poligono di Monte Stabiata, è diventato da circa due anni a questa parte, un punto di riferimento di diversi corpi militari di mezza Italia, anche di quelli d'elite come il Nono Reggimento d'assalto paracadutisti, Col Moschin, (nella foto, presa da Facebook) a causa della dismissione di altre zone di esercitazione. Una presenza massiccia di militari che preoccupa non poco i residenti, per la pesante campagna di esercitazioni a fuoco (armi leggere con utilizzo anche di bombe a mano) durante i giorni feriali, e per i rischi di inquinamento ambientale che ne potrebbe derivare, vista che l’area da circa 61 anni è utilizzata come poligono militare. Il Comitato che ha dato avvio ad una campagna di raccolta firme, ha sollecitato anche l’Arta ad effettuare misurazioni ad hoc sul terreno e all’Ente Parco Gran Sasso-Monti della Laga di rivedere le autorizzazioni. Intanto una prima vittoria seppur flebile è stata incassata dal Comitato nei giorni scorsi. Infatti sembra che il poligono di Monte Stabiata sia stato definitivamente abbandonato dai Corpo dei Granatieri di Roma, mentre il contingente di Ascoli Piceno pare abbia ridotto della metà la sua presenza all’interno dell’area, che nei giorni in cui non ci sono esercitazioni, è meta di escursionisti a piedi e in bicicletta. C’è ancora molto da fare, quello accaduto ieri mattina ne è un esempio.

Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:17



