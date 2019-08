Escursionista romano si accascia sotto gli occhi della famiglia e muore

Tragedia in montagna nel Teramano. In località Capanne Val Maone, a 1900 metri d’altitudine, nel comune di Pietra Camela (Teramo), un’escursionista romano, Fraccascia Giancarlo di 64 anni, mentre marciava in compagnia della figlia, poco più che ventenne, ha avvertito un malore.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo – CNSAS e l’elisoccorso del 118 dell’Aquila. Il personale sanitario ha fatto di tutto per cercare di rianimare il 64enne. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il feretro per disposizione del pubblico ministero di turno in accorso con la famiglia è stato portato all’obitorio dell’ospedale dell’Aquila Ultimo aggiornamento: 17:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA