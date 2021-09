Cade in montagna, in ospedale un'escursionista di 66 anni

Giovedì 9 Settembre 2021, 21:44

Un'escursionista di 66 anni scivola per alcuni metri finendo in un fosso tra la vegetazione. E’ accaduto a Rocca Santa Maria (in provincia di Teramo) attorno alle ore 15,15. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni degli amici che erano con lei. Visto che la zona dove si trovava era impervia è dovuto intervenire l’elisoccorso dall’Aquila con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo per portarla sopra il mezzo aereo con il verricello. Una volta recuperata è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo. La donna D.G.L., ha riportato un trauma dorsale e una frattura al braccio.