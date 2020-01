Esce dalla Stazione con il trolley imbottito di droga: 31enne arrestata

È stata arrestata e trasportata in carcere, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara,

una 31enne nigeriana per detenzione e spaccio di marijuana. La 31enne nigeriana all'uscita dalla stazione ferroviaria è stata trovata in possesso di oltre un chilo di marijuana, confezionato in un involucro impacchettato con cellophane trasparente e nascosto all'interno di un trolley. La donna è stata tratta in arresto e, su

disposizione del Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Pescara, condotta nel Carcere di Chieti-Madonna del Freddo. La droga sequestrata sarebbe stata venduta, consentendo, agli spacciatori di ricavarne almeno 15.000 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA