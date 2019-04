Esami truccati all'Università, sconto in appello al professore

Pena ridotta in appello per Luigi Panzone, l’ex docente di Tecnica bancaria alla facoltà d’Annunzio (Pescara) che nel dicembre del 2016 fu condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione con l’accusa di avere truccato una serie di esami allo scopo di favorire, in cambio di danaro, il sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi e l’imprenditore foggiano Michele D’Alba. La Corte d’Appello dell’Aquila ha accolto uno dei punti del ricorso presentato dall’avvocato di Panzone, Federico Squartecchia, giudicando insussistente l’episodio di corruzione che chiamava in causa D’Alba. La condanna, per Panzone, si riduce dunque a 3 anni e 11 mesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA