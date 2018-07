L'esame del dna della mucca per incastrare il pirata della strada

Caccia al pirata della strada con l'esame del dna delle sue mucche. L'originale inchiesta ad Avezzano dove c'è un'indagata per la morte del ciclista Cesidio Innocenti, 54 anni, idraulico avezzanese, che a maggio scorso andò a scontrarsi con una mucca lungo la strada provinciale dell'Alto Liri, Capistrello Castellafiume. La Procura di Avezzano, Pm Sara Seccacini, ha già fissato per il 31 prossimo gli accertamenti tecnici preventivi da parte dei Ris di Roma per stabilire se ci sia corrispondenza tra il Dna prelevato alle mucche e quello trovato sulla bicicletta della vittima.



La donna di Castellafiume, assistita dagli avvocati Luca e Pasquale Motta, è la proprietaria delle venti mucche che sono state sequestrate dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, per il prelievo dei peli da parte dei Ris. La donna é indagata per omicidio colposo. L'uomo infatti dopo l'incidente fu ricovetato all' ospedale dell'Aquila per un intervento chirurgico e morì dopo cinque giorni per complicazioni sopraggiunte. La Procura ordinò anche l'esame autoptico che fu eseguito all'Aquila dal perito medico per stabilire se la morte fosse stata causata dall'incidente stradale con l'animale o da altri cause. Manlio Biancone

