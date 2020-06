Un'auto in panne fa scoprire l'attività di spaccio. Questo pomeriggio. durante un servizio di pattuglia, lungo la statale 150 i carabinieri di Notaresco, in provincia di Teramo, hanno notato in un'auto ferma per un guasto A.C., 50 anni, di Notaresco, che doveva essere a casa agli arresti domiciliari. Addosso l'uomo aveva 2 grammi di eroina. I carabinieri hanno riaccompagnato l'uomo a casa e lì hanno sorpreso la compagna B.M., di 41 anni, con la droga. Alla vista dei militari, la donna ha tentato di disfarsi di un involucro, poi recuperato e contenente altri 60 grammi di eroina.

In casa sono stati rinvenuti anche due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Entrambi sono stati arrestati in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, mentre A.C. dovrà rispondere anche del reato di evasione. Dopo le formalità di rito in caserma, l'uomo è stato condotto in carcere, mentre la convivente è stata posta agli arresti domiciliari.

