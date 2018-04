Eredità del poeta Dylan Thomas, quattro a giudizio a Sulmona

di Patrizio Iavarone

La posta in gioco è difficile da calcolare, perché a distanza di sessantacinque anni dalla sua morte, l’eredità di Dylan Thomas, l’ultimo bardo, uno dei più importanti scrittori “inglesi” (in realtà di sangue e lingua gallese), vale oggi una fortuna: almeno 100mila sterline al mese solo per il trust (cioè i diritti) della sua straordinaria e vasta produzione letteraria. E la storia che si è aperta ieri al tribunale di Sulmona, con il rinvio a giudizio di quattro persone, accusate a vario titolo di appropriazione indebita, circonvenzione d’incapace e truffa, entra a pieno titolo in una guerra familiare che punta essenzialmente al riconoscimento di questi diritti. Una storia finita sui banchi del tribunale di Sulmona per il fatto che la moglie di Dylan Thomas, dopo la morte dello scrittore nel 1953, si trasferì in Italia e in particolare a Scanno dove allevò i suoi due figli: Colm Garan (figlio legittimo di Dylan) e Francesco Fazio, figlio della moglie di Thomas, Kathleen MacNamara che si risposò nel nostro Paese con un siciliano.



La questione legale nasce nel 2012, quando Colm Garan muore all’ospedale di Sulmona all’età di 63 anni. La moglie, Louise Barret Brentnall, che vive in Australia, ma da cui è separata da anni, si autoproclama unica erede del marito e per questo, tramite lo scannasse Angelo Paletta, incassa un assegno da 127mila euro per la vendita della casa di Scanno. Operazione consumata (ma poi bloccata dalla magistratura) poco prima che il marito morisse, grazie, sostiene l’accusa, ad una delega “indotta”, cioè fatta firmare da Paletta (che era molto amico di Colm Garan) “approfittando della sua condizione di salute”. Insieme alla moglie di Colm Garan Thomas, la Brentnall, e a Paletta, sono stati poi rinviati a giudizio (difesi dagli avvocati Uberto Di Pillo e Giovanni Mastrogiovanni) Raffaele Gentile e Antonio Gatta, accusati di aver svuotato di fatto la casa di Scanno da libri e foto, per trasferirli in un’abitazione di Villalago. La parte offesa, rappresentata dagli avvocati Gaetana e Aldo Di Ianni, è proprio il fratello siciliano di Colm Garan, Francesco Fazio che, in sostanza, si è visto sottrarre l’eredità della madre e del fratello: della casa nella quale anche lui era cresciuto, ma soprattutto della possibilità di far valere i propri diritti sul ben più cospicuo bottino del trust. Una storia, insomma, degna di un romanzo, il cui secondo capitolo si inizierà a scrivere il prossimo 3 luglio, quando gli imputati saranno chiamati a rispondere al giudice delle accuse che gli vengono mosse.



Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:27



