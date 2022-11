Entra nella caserma dei carabinieri con un machete: trans arrestato

Entra in caserma per denunciare un torto subito poco prima da un uomo, probabilmente un cliente, e ci resta, in manette, dopo aver perso le staffe e minacciato un militare con un coltellaccio. È quanto accaduto giovedì sera nella caserma dei Carabinieri di Silvi Marina, dove su ordine del pubblico ministero di turno Laura Colica, una donna transessuale è stata arrestata per l'ipotesi di reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

In attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, si è appreso che la transgender si era presentata dai Carabinieri con l'intento di segnalare un problema avuto poco prima con un uomo. Ancora in stato di agitazione e mossa probabilmente dalla rabbia, avrebbe iniziato a dare in escandescenze, fino a mostrare ai Carabinieri, con fare minaccioso, una lama dalla forma di machete. Una volta disarmata, identificata e placata, la transgender è stata arrestata per il suo comportamento aggressivo nei confronti delle forze dell'ordine. Quanto al machete, di cui non si conosce l'uso da parte della trans, è stato messo sotto sequestro.