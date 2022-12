Enesco nella classifica "Leader della crescita 2023"

Enesco, ESCo (Energy Service Company) abruzzese con sede a Lanciano, è stata inserita nell’autorevole classifica del Sole 24 Ore “Leader della Crescita 2023” nella quale sono presenti le 500 imprese che nell’ultimo triennio, 2018-2021, hanno ottenuto la maggior crescita di fatturato. Con un tasso di crescita dell’85,59% ed un fatturato che passa dai 5.400 MLN del 2018 ai 34.415 MLN nel 2021, la società si posiziona alla 62^ posizione.

La classifica - che viene stilata per il quinto anno - non trova grosse star, ma piccole realtà aziendali capaci di competere a livello europeo. Da una selezione di 8000 aziende possibilmente rilevanti, si è giunti alla classifica finale che è stata certificata dal noto quotidiano nazionale.

«Essere presenti anche quest'anno tra le aziende nazionali che si sono contraddistinte per la crescita esponenziale avuta – spiega il Ceo Nicola Armatori – non è solo motivo di orgoglio, ma soprattutto ci rende consapevoli che il forte spirito di squadra e l'intensa dedizione di ogni singola risorsa del gruppo, sono i fattori di successo che ci caratterizzano maggiormente, tanto da renderci una realtà tra le più dinamiche ed attrattive del mercato. Quest’ultimo premio si somma a quello ottenuto pochi mesi fa “I Campioni della Crescita 2023” che premia le eccellenze dell’economia italiana».

«Ci auguriamo – conclude Armatori – di reiterare il più possibile questi successi concentrandoci sui nostri obiettivi, come quello di sensibilizzare e rendere consapevoli i nostri Clienti sul tema dell’efficienza energetica, a prescindere che si tratti di un privato, di grandi imprese, di industrie e di pubbliche amministrazioni. Oggi, i temi dell’efficienza energetica e del risparmio hanno più che mai grande rilevanza, ma per noi operatori del settore questi fattori rappresentano un core business. Ricordiamoci sempre che il futuro è oggi e che non possiamo più chiudere gli occhi di fronte a queste tematiche».

Enesco s.r.l. è una Energy Service Company, costituita da circa 60 professionisti attivi nel settore delle energie rinnovabili: offre servizi integrati finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e rivolti all’efficientamento energetico termico ed elettrico su tutto il territorio nazionale.

Enesco sostiene quotidianamente lo sviluppo del settore energetico basato in larga misura sulle fonti rinnovabili attraverso la promozione degli standard e delle tecnologie più performanti. Propone un’assistenza globale, tesa al raggiungimento del risparmio energetico ed economico, sensibilizzando i propri clienti e stakeholders nell’adozione di impianti e tecnologie che siano adeguatamente dimensionate a seconda delle reali necessità, eventualmente condividendone gli investimenti necessari ed i benefici conseguenti.

Nello specifico, dispone di una organizzazione strutturata e proprietari in grado di rispondere ad ogni tipo di esigenza, che sia di natura burocratica, tecnica, fiscale, contabile o legale.

Enesco si avvale di Tool e software realizzati dal proprio reparto IT per una gestione controllata e monitorata dei processi sia interni che esterni, accompagnando il cliente in ogni fase del processo.