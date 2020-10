Endurance: a Vittorito i campionati italiani Young Rider

Si sono svolti a Vittorito (Aq) dal 9 all'11 ottobre i Campionati Italiani Young Rider 2020 nella specialità Endurance degli sport equestri. La manifestazione si è spostata dalla Sardegna all'Abruzzo causa Covid, ed è stata organizzata in soli 20 giorni. In gara, si è registrata una agguerrita lotta per la conquista del titolo italiano tra tre giovanissime amazzoni.

Nell'ordine, si sono piazzate: Lucrezia Bellaccini Lucrezia, Elena Kybett Vinci, Federica Fulcini.

Nella stessa giornata si sono svolte anche due categorie internazionali, la CEI2** 120 Km che ha visto protagonisti sul podio Carolina Tavassoli Asli, Matteo Zampagli e Elena Menaldino; e la CEI1*, primo Jacopo Di Matteo, seconda Aurora Diritti e terza Soraya Susco.

Le difficoltà organizzative legate al protocollo Covid sono state superate con successo dagli organizzatori, il Circolo Ippico I Cavalieri Dell'Antera di Vittorito. Nella giornata di domenica si è svolta invece la manifestazione di carattere regionale, con le consuete tre categorie: Cen B 90 km, Cen A 47 km e Debuttanti 27. I podi: Cen B: Cantatore Luigi, Delucce Giacomo, Buffoni Ludovica.

Cen A: Tavassoli Asli Carolina Marrama Chiara, D'Andrea Francesco

Debuttanti: Gheorghita Adriana, Di Gregorio Siria, Vicidomini Marco.

