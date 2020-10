Emergenza Covid: con un bando la Asl di Chieti recluta laureati e specializzandi

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha pubblicato un bando urgente per il reclutamento di laureati in medicina e chirurgia specialisti/specializzandi e non per le attività aggiuntive del Dipartimento di Prevenzione - Servizio igiene, epidemiologia e sanità pubblica connesse all’emergenza sanitaria Covid-19. Il bando è rivolto anche ai dirigenti medici già dipendenti di altre Aziende del sistema sanitario nazionale (in tal caso l’incarico è subordinato all’assenso del datore di lavoro). Il rapporto sarà quella di un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa della durata di sei mesi ed un impegno orario settimanale di 36 ore. Gli incarichi si svolgeranno nel Dipartimento di Prevenzione-Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica sedi di Chieti e di Vasto. I candidati interessati dovranno presentare la domanda e tutta la documentazione richiesta via posta elettronica all’indirizzo concorsi@pec.asl2abruzzo.it entro il 14 ottobre 2020. Tutti i dettagli e il bando sul sito della Asl Lanciano Vasto Chieti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA