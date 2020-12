X Factor, Casadilego torna a Montorio, il sindaco: «Vittoria strameritata»

E' tornata nella sua Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, la cantautrice 17enne Elisa Coclite, in arte Casadilego, dopo il trionfo assoluto a “X Factor 2020”. Una vittoria per tutti gli abruzzesi e oggi i suoi amci hanno potuto riabbracciala, anche se solo virtulamente.

Casadilego: «Amo il mio corpo, non sollevate una questione sulla mia immagine»

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Fenomeno Casadilego, quando la piccola Elisa cantò nel film di... IL PERSONAGGIO Casadilego, la vincitrice di X Factor: «La musica per me...

«Un’emozione ricevere questa mattina in Comune la nostra Elisa, Casadilego, a cui abbiamo consegnato “lu mmascarone”. Da parte di tutta la tua Montorio: complimenti, hai stra-meritato la vittoria di X Factor 2020! Brava, brava, brava!» è il commento su Facebook del sindaco Fabio Altitonante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA