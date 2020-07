Guardia di Finanza, l'elicottero scopre dall'alto una maxi piantagione di marijuana

Un elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara, in servizio di controllo, ha localizzato una vasta area di terreno, in agro di Campomarino, Campobasso, che nascondeva tra una folta vegetazione la presenza di migliaia di piante di marijuana di varie dimensioni, organizzate in cicli di crescita e produzione progressive. L'avistamento è stato segnalato ai finanzieri della Compagnia di Termoli, che, districandosi tra la fitta boscaglia circostante, strategica per rendere la zona ben celata e soprattutto di difficile accesso, hanno raggiunto la

piantagione ove constatavano la perfetta organizzazione della coltivazione presso la quale era stato realizzato un complesso sistema automatico di irrigazione «goccia a goccia», completato dalla presenza di fertilizzante e svariati attrezzi da lavoro utilizzati per la coltivazione © RIPRODUZIONE RISERVATA