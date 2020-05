Atterraggio d'emergenza in spiaggia, l'elicottero tornato a Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È rientrato alla base dil'della polizia costretto ad atterrare sulla spiaggia di Grottammare per un'avaria mentre era in volo. Come si apprende dal questore di Ascoli Piceno, si è trattato di una perdita di pressione al motore quando il velivolo era vicino al litorale. Il pilota è riuscito a fare un atterraggio di emergenza, in 20 secondi.A bordo c'erano, copilota, due tecnici, un funzionario dellache coordinava le operazioni e un altro dipendente per le riprese video. Intervenuti poi gli specialistidell'11/o reparto volo per riparare l'elicottero. «Ha fatto un pò di rumore, ma non si poteva fare differentemente - spiega il questore - Le comunità interessate forse avranno anche avvertito disagio e ci dispiace molto. L'equipaggio ha comunque dimostrato l'eccellente livello del loro addestramento al volo».