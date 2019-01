Elezioni regionali: 4 aspiranti presidenti, 16 liste e 450 candidati consiglieri

Ultimo aggiornamento: 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà una sfida a quattro nelle elezioni per la Regione Abruzzo il prossimo 10 febbraio. Il quadro si è delineato ieri nell'ultimo giorno valido per depositare le liste. I candidati presidenti sono Giovanni Legnini per il sentrosinistra (8 liste), Marco Marsilio per il centrodestra (6 liste), Sara Marcozzi per il M5S (1 lista) e Stefano Flajani per Casapound (1 lista). Un paio di liste sono sub judice e rischiano l'esclusione.Sarà una tornata elettorale che vede ai nastri di partenza circa 450 candidati consiglieri. La formazione più caratteristica è quella di Legnini (ex vicepresidente del Csm) con una sola lista di partito, il Pd, e una falange civica che va dal mondo della cultura, all'associazionismo alle professioni. Sul fronte centrodestra, Marsilio deve vedersela con una grana dell'ultimo momento: l'Udc ha presentato due candidature non concordate (Marianna Scoccia e Mario Olivieri) influenzate dall'assessore regionale Andrea Gerosolino, marito della Scoccia. Annunciate rinunce di protesta di altri candidati, mentre Marsilio prende le distanze dall'Udc.