Elezioni regionali Abruzzo, il voto in provincia dell'Aquila: boom per Imprudente e Liris, sperano Di Benedetto e Pietrucci

L'AQUILA - In attesa dell'ufficializzazione dell'assegnazione dei seggi, ecco chi sono i più votati in provincia dell'AquilaLa Lega in provincia dell’Aquila ha totalizzato il 23,03%. I più votati:8.651 voti,3.813,3.453,3.330,3.293.Fratelli d’Italia si è attestata all’11,71%. Fa il pieno, con 6.129 voti, seguito daa 4.244,a 2.431,a 1.691,1.118.Forza Italia è all’8,26%.più votato con 4.142 voti, segue2.118. Per1.849 voti,1.654.ha conquistato 1.086 voti.Lusinghiero 7,23% per la lista Udc-Dc-Idea. La moglie di Andrea Gerosolimo,, ha totalizzato ben 4.573 preferenze, seguita dacon 2.021.Azione Politica ha conquistato il 4,51%, cona quota 2.604.CENTROSINISTRA - Il Pd in provincia si è fermato all’8,8%.ha conquistato 4.547 voti,2.651,2.169.Nella lista Legnini Presidente (6,63%),primo con 4.028 voti, seguito dacon 2.552 e1.697. Quartacon 1.463 voti.Abruzzo in Comune è a quota 5,4%, conprimo a 3.082 preferenze, seguito daa 1.313 ea 1.033.Più Abruzzo ha totalizzato il 2,81%, conprimo a 1.475 voti ea 1.330.Abruzzo Insieme al 2,36% cona 1.349 voti.Tra i centristi per l’Europa (2,15%) primocon 1.249 voti.Chiudono Progressisti - Leu (614 voti) e Avanti Abruzzo (488 voti).MOVIMENTO CINQUE STELLE - Il Movimento Cinque Stelle si è fermato in provincia al 12,86%. Gil più votato con 2.875 voti, seguito dacon 1.922.