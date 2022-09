Elezioni Politiche 2022: in Abruzzo vola Fratelli d'Italia, crolla la Lega

L’AQUILA – Vola Fratelli d’Italia, Forza Italia supera la Lega, ottimo risultato per il Movimento Cinque Stelle. E’ la fotografia del voto per le Politiche in Abruzzo, a spoglio praticamente ultimato. Alla Camera il partito di Giorgia Meloni fa il pieno, arrivando praticamente al 28%, nell’ambito della coalizione di centrodestra che si è attestata al 47,86%. Forza Italia supera l’11% e stacca la Lega, crollata all’8,05%. Sotto l’1% il quarto partito della coalizione, Noi Moderati.

Sul fronte del centrosinistra coalizione si è attestata al 21,82%: il Pd ha fatto ovviamente la parte del leone con il 16,5%; Alleanza Verdi-Sinistra si è fermata al 2,72%, + Europa all’1,97% e infine impegno civico, il movimento di Luigi Di Maio, allo 0,63%.

Ottimo il risultato del Movimento Cinque Stelle: 18,43% con 108 mila voti.

Azione-Italia Viva si è attestata al 6,27%. Italexit con Paragone all’1,87%, Unione Popolare 1,72%, Italia Sovrana e Popolare 1,12%.

Al Senato centrodestra al 48,58%, con FdI al 27,45%, Forza Italia al 12,18%, Lega all’8,3%.

Centrosinistra al 21,37%, con Pd al 16,12%, Alleanza Verdi – Sinistra 2,65%, +Europa 1,97%.