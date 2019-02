Elezioni, la commissione antimafia: «Nessun impresentabile in Abruzzo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Oggi si è concluso il lavoro di analisi dei candidati alle elezioni regionali in Abruzzo: non ci sono impresentabili secondo il codice etico varato dalla precedente commissione su felice proposta di Giulia Sarti». Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare Antimafia,Nicola Morra. «Sottolineo come dopo anni e anni di lavoro di tutte le parti sane della politica si stiano raccogliendo risultati finalmente soddisfacenti. Non avere impresentabili è un traguardonecessario che ricostruisce la fiducia tra politica e cittadini - ha proseguito Morra - . Ringrazio la Pnaa nella figura del procuratore Cafiero De Raho per il lavoro di analisi e tutti i funzionari della commissione Antimafia. Si vanno sempre più restringendo i tempi tra deposito delle liste e voto, sarebbe pertanto necessario più tempo per esaminare le liste. Uno sforzo di analisi fatto per dare un riferimento chiaro ai cittadini abruzzesi che devono a breve scegliere i proprirappresentanti».