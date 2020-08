Chieti, ecco tutti i candidati alle prossime elezioni comunali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono cinque i candidati sindaco ain vista delle elezioni delper il rinnovo del Consiglio comunale. Si tratta di, ex parlamentare ed ex consigliere regionale, farmacista, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Udc il Popolo della Famiglia- Cambiamo Chieti e dalle liste Ideabruzzo e Giustizia Sociale. Non ha invece presentato alcuna lista Forza Italia. Il centro sinistra schiera, consigliere uscente, medico di medicina generale, sostenuto dal Partito Democratico e dalle liste Chieti per Chieti, la Sinistra con Diego sindaco, Chieti per Chieti e la lista Ferrara sindaco., medico di medicina generale, è sostenuto dalle liste civiche Forza Chieti, Chieti Viva, Azione Democratica e Bruno Di Iorio sindaco per Chieti. Quattro liste sostengono anche l'imprenditore: sono Chi ama Chieti, La Teatinità, Chieti c'è e Azione Politica. In campo con la sua lista il Movimento 5 stelle il cui candidato sindaco è. I candidati consiglieri sono complessivamene 590.LEGA: Alice Fraticelli, Luca Felle, Liberato Aceto, Leila Antonioli, Alessandro Bevilacqua, Mario Colantonio, Silvano De Ingeniis, Emilia De Matteo, Nicoletta Di Biase, Corrado Di Camillo, Andrea Di Giovanni, Marco Di Paolo, Daniele Di Virgilio, Veronica Fusella, Elisabetta Fusilli, Elba Iezzi, Vincenzo La Frazia, Lorenzo Lapenna, Giuseppina Laselva, Emma Letta, Gianluigi Mantini, Graziano Marino, Dario Marrocco, Massimiliano Milozzi, Patrizia Muscianese, Alessandro Pala, Euro Pantalone, Maria Grazia Riccitelli, Felice Ruscetta, Tommaso Rutolo, Chiara Sansonetti, Venturino Tamburro.FRATELLI D'ITALIA: Alessandro Angelini, Fabio Barbacane, Katiuscia Carmenini, Gianluca Cornacchia, Alessio Crognale, Antonello D'Aloisio, Anna D'Onofrio, Silvia De Leo, Carla Di Biase, Franco Di Pasquale, Massimo Di Primio, Franco Di Renzo, Stefania Donatelli, Giorgio Ferretti, Carlo Festa, Giuseppe Giampietro, Lorenzo Giovannini , Nicola Mascolo, Alessio Matarazzo, Antonella Rossana Melideo, Roberto Miscia, Mahtab Peimanzadeh, Nicola Rapposelli, Valentina Recchia, Clara Ricciardi, Caterina Rosa, Marco Russo, Monia Scalera, Mario Troiano, Massimiliano Trovarelli, Fabio Tumini, Rosy Viggiano.IDEABRUZZO: Eslena Britti, Enrico Bucci, Domenico Caporale, Alessandro Cardellicchio, Christian Costa, Valter D'Alberto, Luciano D'Amico, Gabriela De Nola, Pietro Del Vesco, Andrea Di Ciano, Carlo Di Felice, Micaela Di Girolamo, Simona Di Iulio, Sara Durante, Manuela Esposito, Cinzia Iezzi, Annarita Laudadio, Vincenzo Mancinelli, Jessica Manzo, Fabio Minniti, Matteo Pinti, Valentina Pompilio, Danilo Primiterra,Addolorata Carmelina Schiazza, Francesco Matteo Surricchio.UDC: Davide Antignani, Giovanni Cascini, Diego Costantini, Francesca D’Aristotile, Mario De Lio, Sara De Luca, Roberta De Quarto, Fabiana Desiderio, Simona Di Felice, Francesca Di Muzio, Pietro Di Pietro, Antonio Di Primio, Patrizia Di Sipio, Mariastella D’Orazio, Bruno Falco, Letizia Fornaro, Alessandro Giardinelli, Silvana Iezzi, Katia Leone, Simone Mammarella, Davide Marrone, Laura Melchiorre, Roberto Melideo, Fiorella Elena Mosca, Panfilo Orsini, Domenico Salvatore Pasquale, Basilio Ruscetta, Erika Russo, Renata Sablone, Filippo Scarcia, Valentina Sesto, Remo Stampone.GIUSTIZIA SOCIALE: Emanuele Alberton, Maria Pia Amatobene, Americo Alfredo Bonetti, Alfio D'Alessio, Simone D'Angelo, Luciano D'Onofrio, Roberto D'Onofrio, Franco De Marchis, Raffaella De Nicola, Serena Di Carlo, Bruno Di Felice, Assunta Maria Di Fulvio, Antonio Di Muzio, Michele Di Paolo, Monia Di Vito, Patrizia Dragani, Giuseppe Antonio Esposito, Luciano Fasciani, Elena Liliana Horobet, Silvia Iacono, Giuseppe Iannone, Andrea Iezzi, Maurizio Pellegrini, Massimo Perfetti, Nicola Piccone, Irene Polce, Patrizia Porta, Stefano Sgherri, Lucio Salvatore, Cecilia Tronca, Jala Zappacosta, Giovanni Zarrillo.IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - CAMBIAMO CHIETI:Elena Toniato, Andrea Del Ponte, Giuseppe Gianni Di Labio, Roberto Assenti, Giustino Caramanico, Diego Amedeo Ciancetta, Emilia Caterina Cianci, Stefano Ciuffetelli, Enzo Colonnello, Francesco D'Alessandro, Fausto D'Alessio, Giancarlo De Leonardis, Francesco Elia De Petris, Fabio Di Bartolomeo, Fabio Di Prinzio, Cristiana Di Stefano, Christian Faraone, Romano Febbo, Clara Ferranti, Cecilia Finamore, Domenico Gallo, Flavia Lanci, Antonietta Lorusso, Jonathan Matina, Enza Mirabilio, Andrea Patrassi, Annunziata Perrot, Michele Suriani, Elma Tamburrino, Lorella ToracchioFORZA CHIETI: Silvia Albanese, Sabatino Basilisco, Donatella Ciarciaglini, Mariagrazia Ciaschetti, Giuliano Cirotti, Stefano Costa detto Maurizio, Mario D'Andrea, Marco Del Conte, Lorenzo Di Luzio, Marco D'Ingiullo, Romano Frezzini, Sabrina Iezzi, Giulio Lapenna, Francesca La Rovere, Pierluigi Luongo, Alessio Marcotullio, Roberto Martino, Maura Micomonaco, Paolo Orsini, Isabella Perrucci, Giampiero Ricucci, Paola Rocci, Paolo Roccioletti, Manuela Romano, Roberto Sabatini, Anna Stella, Laura Giovanna Toto, Manuela Varvenna, Tiziana Venturini, Emiliano Vitale, Costantino Zuccarini detto Tiziano, Lorenzo Colalongo.CHIETI VIVA: Giancarlo Zappacosta, Jacopo Agrippa, Carlo Bonetti,Guido Brandimarte, Claudio Capone, Maria Rita Centofanti, Patrizia Ciammaichella, Angelo Coccia, Sabrina D’Angelo, Eva D’Antonio, Renata Della Penna, Michele Di Cola, Rita Iolanda Di Falco, Carla Di Giandomenico, Lorenza Di Labio, Maria Antonietta Di Santedicola, Giovanni Di Stefano, Margherita Fellegara, Alessandro Fracella, Filomena Grasso, Alfredo Mancini, Settimio Marcuccitti, Valeria Menichini, Alessandro Mennilli. Serena Napoleone, Raffaella Nardi, Davide Passariello, Giorgia Piersante, Luca Polidoro, Giampiero Riccardo, Piero Tancredi, Lorenza Trovarelli.AZIONE DEMOCRATICA: Luca Caratelli, Bruno Cantarini, Rosa Marina Cavallo, Miranda Cesarone, Walter Colangeli, Germano Crisante, Jenny Cristiano, Francesca De Liberato, Andrea Di Credico, Emiliano Di Credico, Martina Di Giacomo, Antonio Di Martino, Veronica Di Primio, Gianni D'Onofrio, Francesca Gaballo, Nicola Giampietro, Paolo La Rovere, Silvana Locatelli, Michele Mancinelli, Giada Melena, Antonio Mennilli, Paolo Miccoli, Emanuele Primavera, Hua Qu, Carla Ricci, Chiara Romagnoli, Stefania Russo, Matteo Sansone, Salvatore Silverii, Paola Trolli, Mauro Valentini, Giulia ZonaBRUNO DI IORIO SINDACO: Eminda Turli, Gabriele D'Egidio, Emanuele Addario,Barbara Belisario, Debora Bellia, Marco Camillotti, Guido Caramanico, Giacomo Capuzzi, Gianni Cellucci, Rosa Cocco, Loris D'Arcangelo, Loredana Della Rocca Nobile, Marianna Del Ponte, Anita Maria Di Sipio, Luigi Di Iorio, Domenico Di Primio, Anna Angela Fanelli, Sandra Ferri, Danilo Fusco, Vincenzo Liberati, Anna Mirante, Nicole Moschetta, Floriano Olimpici, Mirco Pantalone, Francesco Petroro, Marco Ruffini, Daniele Salvatore, Anna Bruna Schiazza, Genc Seferi, Antonio Simonicca, Karina Flores Tovar, Marcello Verini.PARTITO DEMOCRATICO: Filippo Di Giovanni, Chiara Zappalorto, Stefano Rispoli, Sabrina Tieri, Patrizia Berardi, Mario Cerritelli, Gloria Bottini, Fabio Cellini, Valentina De Luca, Maria Antonietta Di Felice, Barbara Di Roberto, Carla Formisani, Fabio Giovannetti, Pietro Iacobitti, Luigi D’Alfonso, Daniele Minto, Paride Paci, Adriano Lunelli, Riccardo Petaccia, Daniela Frullini, Gianluca Squicciarini, Filomena Romilio, Francesca Russo, Rosa Spaziani, Anna Maria Di Biase, Artemio Incanta, Concetta Sisti, Camillo Moro, Giampiera Bardegninu, Giuseppe Martorella, Maria Filomena Raul, Bernardino Verna.CHIETI PER CHIETI: Luigi Febo, Andrea Barbone, Giulia Bascelli, Morgan Carmenini, Franco Cianci, Lucia Rosalba Cinalli, Carlo D’Averio, Paride D’Orazio, Silvia D’Ortenzio, Giulia De Gregorio Porta, Alfredo Di Luzio, Erika Di Marzio, Gianfranco Di Muzio, Antonio Sergio Ferrante, Anna Teresa Giammarino, Andrea Girolami, Massimiliano La Rovere, Franca Maccarone, Antonino Marusco, Maurizio Mili, Andrea Miscia, Concetta Nasuti, Alessandra Paolini, Dante Ponente, Enrico Roccioletti, Fausto Rocchetti, Massimo Romano, Andrea Rondinini, Antonella Spinelli, Avni Troci, Lucia Anna Urbino, Gioia Zuccarini.LA SINISTRA CON DIEGO: Giovanna Basti, Domenico Bucciarelli, Manuel Chiappini, Roberto De Liberato, Dario De Luca, Rita Antonietta De Petra, Rina Di Crescenzo, Marco Di Gregorio, Ivano Di Monte, Silvio Di Primio, Lina Fazii, Matilde Finarelli, Mario Frittelli, Gennaro Garofalo, Francesca Gentile, Lorenza Giangiulio, Alberta Giannini, Aldo Mario Grifone, Giuseppe Mincone, Luciano Monaco, Antonio Morelli, Franca Panara, Francesco Paolini, Stefano Pulcinella, Edoardo Raimondi, Valeria Rossetti, Sergio Santella, Annalisa Settimio, Maria Cristina Stumpo, Valentina Toro, Elisabetta Turano, Emiliano Valente.FERRARA SINDACO: Alberto Chiavaroli, Angelo Barbone, Giuseppe Barbetta, Letizia Borgese, Alarico Brasili, Manuela Brasili, Giovanna Castaldo, Francesca Castaldo, Carlo D’Alfonso, Maria Di Gregorio, Pierino Esposito, Annunziata Gallo, Enrico Iezzi, Vincenzo Lullo, Domenico Mammarella, Pierpaolo Marcheggiani, Francesco Melone, Roberto Petrini, Lorella Petrini, Anna Maria Rabottini, Salvatore Rioleva, Bruno Salvio, Angela Scardino, Vincenzo Del Rosario,Miranda Zuppa.CHI AMA CHIETI: Manuel Carlo Pantalone, Silvia Di Pasquale, Gabriella Ianiro, Enrico De Cesare, Michele Di Toro, Vincenzo Feltrinelli, Claudio Antonucci, Ennio Paolo Battino, Gianmauro Carlone, Nunzia Castelli, Giorgia Cavallucci, Francesca Crastia, Loris De Luca, Mirko Del Rosario, Giovanni Desiderio, Ettore Di Natale, Micol Franchi, Matteo Gagliardi, Dario Gentile, Valerio Giannini, Giorgio Iezzi, Letizia Marinelli, Nazareno Mascioli, Alessandro Mascitelli, Rosetta Mastrangelo, Stefano Oliva, Rita Pezzella, Elena Remigio, Marcello Francesco Sciarretta, Karola Speranza, Amos Tucci, Maurizio Mario UgliolaCHIETI C'E': Giuliano Siciliano, Vincenzo Ginefra, Marina De Cesare, Damiano Zappone, Annamaria Amoroso, Vittoriano Cantera, Guglielmo Carmenini, Emanuele Cellini, Vittorio Cimini, Ario Cipolla, Gianluca Consorte, Catia D’Alo’, Giuseppe D’Arcangelo, Leopoldo Di Anna, Melania Arianna Di Meo, Francesca Di Valentino, Hamda El Demroash, Raffaele Antonio Fantasia, Pierpaolo Federico, Franco La Cioppa, Joshua Mammarella, Adriana Mancini, Marta Mauro, Regina Nardini, Loredana Novarini, Maria Chiara Papale, Oscar Pesa, Eduardo Ricci, Giuseppina Ricciuti, Carlo Scampoli, Camilla Scamopoli, Elpidio Tuffanelli.LA TEATINITA': Giustino Angeloni, Grazia Angeloni, Mario Canci, Marino Valentini, Siria Di Marco, Arcangela Palombaro, Maria Grazia Pietrantonio, Brian Arganese, Giovanna Basciani, Mauro Candeloro, Giulio Cianconi, Federica Cicalini, Antonio Heinz Desiderio, Pierpaolo Di Bartolomeo, Francesca Di Fulvio, Rossano Di Lello, Daniele Di Pasquale, Chiara Di Silvestro, Daniela Farinacci, Giovanni Andrea Gifford, Noemi Iezzi, Marina La Valle, Francesco Lizza, Giulio Macchia, Piergiorgio Mariani, Andrea Mammarella, Lorenzo Buracchio, Mirko Micomonaco, Paolo Polidoro, Luigi Rosica, Camillo Santoferrara, Andrea Cesarone.AZIONE POLITICA: Serena Pompilio, Alessandro Marrama, Michele Proto, Riccardo Bassi, Paolo Tartaglia, Lucio Iannetti, Paride Mastroianni, Lella Barbetta, Marzia Marcello, Anna Onishchuk, Francesca Selvaggi, Edoardo Taddeo Vita, Massimo Mammarella, Loris Di Credico, Antonio Zinni, Davide Di Giaberardino, Lucio Manieri, Rolando Conti, Gianni Giurastante, Fabrizio Dragani, Rosalba Mascioli, Annarita Pinti, Mirko Mancini, Massimo D’Antogno, Antonia Misa, Leandro Fontebasso, Alice Rapposelli, Emiliano Polidoro, Gianna Di Giovanni, Michael Arganese, Massimo Pierdomenico, Gianluca GallianiMOVIMENTO 5 STELLE: Thierry Ghislain Candeloro, Rossano Marchesani, Cesare Schiazza, Lucia Scogna, Antonio La Corte, Mariachiara Abascià, Luigi D'Alessandro, Andrea Moresco, Enrico Desiderio, Katiuscia Baboro, Francesco Di Cecco, Stefania Ranieri, Anna Maria Valentini, Vittorino Marcantonio, Alessandro Tatasciore, Patrizia D'Agostino, Gabriele Capitanio, Ettore Ciccone, Cristina Di Gennaro, Maria Rosaria Esposito, Maria Cristina Cameli, Alessandra Menichino, Marco D'Orazio, Domenico Grasso, Antonio De Luca, Andrea De Luca, Giancarlo Cascini, Luciano Marziliano, Emanuela Di Primio, Dimitri Palombaro.