Abruzzo, urne aperte in 31 Comuni. Anche Teramo sceglie il suo sindaco

Dopo mesi convulsi e una dura campagna elettorale, è arrivato il giorno delle elezioni amministrative: un abruzzese su otto è chiamato a esprimere la propria preferenza. Sono oltre 160 mila i cittadini chiamati al voto per il rinnovo dei Consigli in 31 Comuni abruzzesi, per un totale di 65 candidati alla poltrona di primo cittadino e 1.264 aspiranti consiglieri. Le urne saranno aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, quando partirà lo spoglio delle schede. In Abruzzo i fari sono puntati su Teramo, dove si terrà la sfida più importante anche in vista delle regionali del prossimo anno: la tornata elettorale sarà infatti un test politico sullo stato di salute dei partiti.

Il centrodestra punta a confermare l'onda lunga del voto delle politiche, mentre per il centrosinistra l'esame è su due fronti. Il primo è sull'alleanza tra il Pd e M5s, tra i Comuni in cui corre la coalizione giallo-rossa infatti c'è proprio Teramo, terreno di prova dell'accordo che potrebbe essere replicato anche per le elezioni regionali. L'ipotesi è al centro della discussione politica abruzzese, ma gli schieramenti - "terzo polo" compreso - restano in attesa del voto di oggi e domani prima di mettere tutte le carte sul tavolo e chiudere la partita. L'altro aspetto sotto i riflettori è su un possibile effetto Elly Schlein, dopo l'elezione a segretario del Partito democratico, soprattutto alla luce del risultato abruzzese delle scorse primarie: in Abruzzo, infatti, ha vinto seppur di misura lo sfidante Stefano Bonaccini; un dato in controtendenza rispetto a quello nazionale.

Alleanze alla prova, dunque, e sullo sfondo c'è l'incognita astensionismo, in continua crescita nelle ultime consultazioni non solo a livello locale. Mentre il centrosinistra abruzzese punterà dunque a difendere le roccaforti di Teramo, Alba Adriatica, Cepagatti e Loreto Aprutino, il centrodestra cercherà di mantenere Atri, Silvi e Pianella. Si torna al voto a pochi mesi dalle ultime elezioni anche nel comune aquilano di Bugnara, dopo la morte del sindaco Giuseppe Lo Stracco, avvenuta il 3 dicembre scorso, e a Castelguidone, nel Chietino, il più piccolo dei Comuni al voto con appena 304 abitanti. Castelguidone è commissariato dallo scorso mese di giugno, poiché nell'ultima tornata elettorale si è presentata una sola lista con candidati non residenti e sconosciuti, al seggio si è presentato un solo elettore, che ha votato scheda bianca.

Nell'Aquilano si voterà a Barete, Bugnara, Castellafiume, Lucoli, Massa d'Albe, Oricola, San Benedetto dei Marsi, Scanno.

Nella provincia di Chieti urne aperte a Castelguidone, Frisa, Pizzoferrato, Torino di Sangro, Villa Santa Maria. Nel Teramano si va alle urne nella città capoluogo, a Silvi in cui si voterà con il sistema maggioritario a due turni. Al voto anche Alba Adriatica, Atri, Castilenti, Civitella Del Tronto, Controguerra, Nereto, Notaresco. Nella provincia di Provincia di Pescara si andrà alle urne a Bussi, Cepagatti, Loreto Aprutino, Nocciano, Pianella, Pietranico, Roccamorice, San Valentino, Turrivalignani. Due le corse contro il quorum: a Controguerra e Castellafiume, infatti, i candidati sindaco (rispettivamente Franco Carletta e Giuseppina Perozzi) correranno in solitaria, in assenza di uno sfidante.

Le uniche due sfide in Abruzzo in cui è previsto un eventuale turno di ballottaggio, in programma i prossimi 28 e 29 maggio, riguardano dunque Teramo e Silvi, rispettivamente 51.849 e 15.388 abitanti. Per essere eletto il sindaco dovrà avere la maggioranza assoluta dei voti validi. A Teramo è corsa a tre: si sfideranno il sindaco uscente Gianguido D'Alberto, esponente del centrosinistra, appoggiato da sette liste; l'avvocato Carlo Antonetti, candidato civico sostenuto da sei liste, sul quale si è compattato in extremis il centrodestra dopo settimane febbrili; Maria Cristina Marroni, coordinatrice provinciale di Italia Viva e già vicesindaco nella prima parte di mandato di D'Alberto, che può contare su tre liste. È sfida a tre anche nel Comune di Silvi, dove il sindaco uscente Andrea Scordella, in quota Lega, è sostenuto da cinque liste. Scordella cerca la riconferma alla guida della coalizione di centrodestra. In corsa ci sono poi l'ex esponente del M5S, ora a capo di due liste civiche, Massimo Blasiotti e Giuseppe Gentile, sostenuto da quattro liste, tra cui Pd e M5S.