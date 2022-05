L'Aquila, quattro candidati a sindaco. La carica dei 489 aspiranti consiglieri

Allo schieramento di partenza per le elezioni comunali del 12 giugno c'è una rilevante novità. All'Aquila, la città più importante alle urne, si presenta a sorpresa Simona Volpe. E' la quarta candidata sindaco, che affianca Stefania Pezzopane, Pierluigi Biondi e Americo di Benedetto. Quanto basta per prevedere una accesa competizione per la conquista del Comune. 489 i candidati a consiglieri (nell'edizione cartacea tutti i nomi).



Intanto ieri a mezzogiorno sono scaduti i termini per la presentazione dei candidati sindaco e delle liste collegate. In tutto l'Abruzzo depositati qualcosa come 119 candidati a primo cittadino e 166 liste. I Comuni sopra 15mila abitanti, dove è possibile il ballottaggio, sono: San Salvo, Ortona, Spoltore e Martinsicuro.



Poi la marea dei piccoli Municipi ad elezione diretta tra i quali: Tortoreto, Alanno, Scafa, Pratola Peligna, Pescasseroli, Scoppito, Atessa, Tollo e Torricella Peligna. Fino a ieri sera era in corso l'esame delle liste e non è esclusa qualche bocciatura.