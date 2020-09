Edicolante da dieci anni costretto a sopportare cattivi odori. Il Comune: problema risolto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Problema risolto per un edicolante diche da oltre dieci anni era costretto a lavorare con un odore nauseando che usciva dalle caditoie di acqua piovana davanti la sua attività.dice il titolare dell’edicola Hercules di Roseto degli Abruzzi,«Martedì si sono presentati sette operai e hanno lavorato per tre giorni di seguito – racconta – Adesso speriamo davvero che il problema sia stato risolto per sempre anche perché era impossibile lavorare in quella situazione soprattutto durante le giornate calde e afose». In una nota il comune di Roseto avvisa: «che affliggevano il titolare dell’edicola Hercules di Roseto degli Abruzzi, Camillo Di Giosia, e i suoi clienti. L’intervento dellaha infatti stabilito che si tratta di un problema tecnico relativo a privati». L’assessoreche si era fatto portavoce della questione presso il Ruzzo, ringrazia «per il celere l’intervento e assicura che il Comune di Roseto interverrà sul privato per la definitiva soluzione del problema». Poi l’assessore spiega: «La fognatura di un privato, per un motivo che ancora stiamo cercando di capire, scaricava nello stesso condotto delle acque piovane».