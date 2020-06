Mamma orsa a spasso con quattro cuccioli a Scanno, ma sorvegliata speciale, in un eccezionale quanto tenerissimo scatto. Per il commissario straordinario della Comunità Montana Valle Peligna, Eustachio Gentile (che ha concesso la foto) «chi si permette di arrecare il ben che minimo disturbo alla straordinaria famigliola è come se lo arrecasse a tutti i cittadini di Scanno e di Villalago».

La tutela dell’orso bruno marsicano, passa soprattutto attraverso la sensibilizzazione di residenti e turisti. Le popolazioni dei due centri lacustri del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), convivono da tempo con tali esemplari protetti.

«C’è un’attenzione particolare da parte di tutti noi- continua Gentile-. La famigliola non ha nulla da temere. E’ questa la cultura che è cresciuta in questi anni nel nostro territorio. Mamma orsa e prole si spostano con disinvoltura su varie zone. Intanto, è stata avvistata anche una coppia di orsi in amore sulle montagne di Scanno, testimonianza che il nostro ambiente ha qualcosa di veramente straordinario se ci regala questi spettacoli della natura».



