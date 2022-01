Due tornei internazionali di tennis a Roseto nel mese di marzo

Sarà il Tennis club Roseto a ospitare ben due tappe dell’Atp Challenger Tour secondo la formula “Back to Back”: dal 7 al 13 marzo la prima e dal 14 al 20 marzo la seconda.

Si tratta delle uniche due date in Europa in quel periodo, che favoriranno la partecipazione dei migliori top 100 al mondo.

L’edizione 2022 è solo l’inizio del percorso che il Tc Roseto intraprende nel circuito Atp.

Infatti, l’accordo con gli organizzatori prevede altre due edizioni, una nel 2023 e la successiva nel 2024.

Nel frattempo, ferve a pieno ritmo l’organizzazione della doppia tappa di esordio.

Come conferma il presidente Luigi Bianchini: "Per la città di Roseto questa è un'occasione eccezionale, da sfruttare al meglio. Ma non solo per Roseto, piuttosto per tutta la regione abruzzese, che già in passato ha ospitato eventi di rilevanza internazionale ma mai un doppio evento consecutivo, come sarà invece stavolta. Da non trascurare anche l'aspetto turistico, perché riempire gli alberghi in un periodo di bassa stagione come è marzo, non è cosa da poco. Lavoreremo al massimo delle nostre possibilità per farci trovare pronti".