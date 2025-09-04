Due ragazzine confermano le accuse: «Abusate dall’istruttore in palestra»

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

LE INDAGINI

SILVI Vanno avanti le indagini della Procura scattate dopo la denuncia dei familiari di una minore che sarebbe stata abusata in una palestra di Silvi dall’istruttore di arti da combattimento: un 40enne del posto, titolare della struttura, ancora agli arresti domiciliari dallo scorso 28 giugno. Ieri mattina, la ragazzina, che all’epoca dei fatti aveva 11 anni, e un’altra minore (lei invece 14enne), sono state sentite dal gip e alla presenza di una psicologa con la formula dell’incidente probatorio, richiesto dalla pm Elisabetta Labanti per cristallizzare la loro deposizione. Assente per motivi di salute una terza ragazzina, pure lei 14enne al momento dei fatti contestati, il cui incidente probatorio è stato rinviato. Secondo quanto è emerso, entrambe le minori avrebbero confermato quanto già dichiarato, senza mai cadere in contraddizioni. Ad aver subito gli approcci più pesanti è stata proprio l’undicenne che è riuscita a raccontare al padre l’accaduto, dopo essersi confidata con un’insegnante. A lei l’istruttore di arti marziali (difeso dall’avvocata Ida Nardi) avrebbe persino provato a dire, dopo averla portata nella stanza al piano di sopra della palestra che poi chiudeva a chiave, che doveva effettuare «un test sulla fertilità». E così in più occasioni l’avrebbe fatta spogliare nuda, anche con la scusa di doverla pesare dopo gli allenamenti, per poi abusare sessualmente della giovane allieva. Violenze che ieri la ragazzina ha ripercorso, aggiungendo anche altri particolari che adesso dovranno essere approfonditi e verificati dagli inquirenti. Episodi andati avanti, così come poi denunciato, per quattro mesi: da dicembre del 2024 fino allo scorso aprile. In maniera diversa sarebbe andata alla 14enne che, sempre lo scorso aprile, è stata costretta a togliersi il top durante le operazioni di pesatura e palpeggiata dall’istruttore contro la sua volontà. In fase di incidente probatorio ha spiegato di aver raccontato subito l’accaduto ai suoi genitori e che, proprio per quel motivo, ha abbandonato la palestra. L’inchiesta, però, è scattata quando i familiari dell’undicenne hanno presentato la denuncia, assistiti dall’avvocata Monica Passamonti, con gli altri due casi emersi in fase di indagini e, visto il reato ipotizzato, è tutto procedibile d’ufficio. Per quanto riguarda, infine, la terza minore coinvolta, agli atti ci sono gli screenshot dei messaggi a chiaro sfondo sessuale che l’istruttore le ha inviato. Con lei il 40enne avrebbe iniziato gli approcci anni fa, da novembre del 2022 fino a gennaio del 2023, ma soltanto oggi è spuntato fuori il suo nome.

© RIPRODUZIONE RISERVATA