Due incidenti nel teramano alla stessa ora: tre feriti. Grave un 32enne.

Domenica 15 Agosto 2021, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 10:42

Drammatico incidente stadiale ieri sera verso le 20.40 in via Galileo Galilei a Giulianova. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il motociclista, C.T., di 32 anni. Il giovane ha riportato diverse fratture esposte e traumi. È stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale Mazzini di Teramo. Una volta arrivato nel nosocomio il personale medico l’ha subito sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.

Allo stesso orario, sulla strada provinciale 8, nel comune di Sant’Omero al bivio che porta a Bellante si sono scontrate latero frontalmente due auto. La conducente di una delle vetture è stata trasportata anche lei al Mazzini. Per sé ha riportato diverse ferite le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Lievemente ferito anche il passeggero. L’uomo è stato invece ricoverato all’ospedale di Sant’Omero. Per tutti i rilievi del caso la polizia stradale.