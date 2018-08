Pescara, il caldo africano stronca due anziani

Due persone morte nel giro di poche ore e una ricoverata in ospedale in gravi condizioni, tra Pescara e il territorio provinciale, in seguito a malori dovuti, probabilmente, anche al gran caldo. Nelle ore più afose della giornata le temperature hanno superato i 30 gradi. Un 63enne con patologie cardiache note è morto a Montesilvano (Pescara), mentre stava lavorando in campagna nella zona di via De Gasperi. Sul posto è subito intervenuto il personale del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.



A Città Sant'Angelo ( Pescara), in un'abitazione di via Alfonso di Vestea, è morto un uomo di 88 anni. A lanciare l'allarme sono stati i parenti: inutile l'intervento dei

soccorritori. A Pescara in un bar uno dei proprietari ha avuto un malore ed

è andato in arresto cardiaco. Sul posto è subito intervenuto il

118. I soccorritori sono riusciti a rianimarlo e a trasportarlo

in Pronto soccorso. L'uomo è ora ricoverato in ospedale.

