Sono scattate dieci misure cautelari in carcere per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti all'interno del complesso di edilizia popolare denominato Ferro di Cavallo nel quartiere Rancitelli a Pescara.



I dettagli dell'operazione, denominata «Iron Horse», saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara.



