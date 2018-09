L'Aquila, spinello nel primo giorno di scuola: studente segnalato alla Prefettura

I militari della stazione carabinieri dell'Aquila, questa mattina in concomitanza con l' inizio dell'anno scolastico, nelle vicinanze dell'Istituto scolastico Alberghiero nel capoluogo regionale, hanno proceduto al controllo di un giovane studente trovandolo in possesso di un grammo di hashish, che deteneva per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato e il minore affidato ai genitori. Nei suoi confronti sarà eseguita la prescritta segnalazione alla Prefettura di L'Aquila secondo la norma prevista per gli assuntori di sostanze stupefacenti.

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:45



