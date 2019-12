Droga per le feste di Capodanno, arrestato un cinquantenne

I carabinieri di Pescara hanno arrestato un cinquantenne del posto perchè trovato in possesso di 150 grammi di cocaina e 50 di eroina. Secondo i militari di strattava di stupefacente per le feste di Capodanno. L'uomo è stato arrestato. A tradirlo il viavai di tossicodipendenti in una casa di Rancitelli, dove si trovava una donna agli arresti domiciliari. Le successive perquisizioni hanno ricondotto al ritrovamento di droga in un sottotetto, ad esclusivo uso del cinquantenne che aveva anche 5.500 euro in contanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA