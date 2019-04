Droga nella casa di riposo: i carabinieri arrestano madre e figlia

I carabinieri di Lanciano hanno effettuato una perquisizione nella moderna casa famiglia per anziani Villa Paola di Treglio, inaugurata tre anni fa. In una stanza hanno scovato e sequestrato 400 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish nascosti in una scatola di latta sopra un armadio in una stanza in uso alle donne. Agli arresti domiciliari sono finite una addetta alle pulizie, e la figlia, dipendente della struttura con grande esperienza nel settore socio-assistenziale. Presto la convalida del gip Massimo Canosa. La proprietà della rsa non è coinvolta nel caso. A Treglio, come a Lanciano, c’è stata enorme sorpresa. Le arrestate, difese dall’avvocato Antonella Fantini, negano il possesso di droga che non era nella loro disponibilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA