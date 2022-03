Droga nelle mutande, arrestato spacciatore di 16 anni

La droga l'aveva nascosta negli slip, trucco peraltro abusato, certo non pensando di incappare in un controllo dei carabinieri. Un ragazzo di appena sedici anni è stato arrestato ieri mattina a Penne con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il capitano Giovanni De Rosa, comandante della compagnia di Penne, aveva disposto per la giornata di ieri un servizio straordinario di controllo per prevenire e contrastare i fenomeni di spaccio sul territorio, in particolare quelli che interessano le fasce giovanili. Così i militari del nucleo operativo radiomobile hanno attivato verifiche ancora più capillari, partendo anche da persone note nell'ambito dell'attività costante di osservazione del territorio.

Proprio su questa base hanno deciso di controllare due giovanissimi che stavano passeggiando lungo le vie del centro cittadino. Ad attirare l'attenzione dei carabinieri non solo l'elemento della conoscenza, ma anche l'atteggiamento nervoso e vago dei due, che nel loro muoversi cercavano di evitare la pattuglia e, comunque dimostravano molta agitazione.

Dopo aver atteso un po' i carabinieri li hanno fermati, hanno effettuato i l'identificazione e, rendendosi conto che il nervosismo dei due aumentava, hanno deciso di procedere con una perquisizione personale.

Ed è a quel punto che i militari si sono resi conto che la loro intuizione era assolutamente fondata. All'esito della perquisizione, infatti, solo uno dei due ragazzi è risultato pulito. L'altro, il sedicenne, aveva invece nascosto nelle parti intime una discreta quantità di droga. In particolare sono stati trovati circa 32 grammi di marijuana e 49 dosi, per circa 27 grammi, di hashish. In tasca il baby spacciatore aveva anche 100 euro in contanti, una somma che, secondo i carabinieri, che hanno eseguito i controlli, potrebbe essere provento dell'attività di spaccio. Il ragazzo è stato quindi portato in caserma e arrestato.